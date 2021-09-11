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Среди ПК-геймеров распространено довольно много различных слухов и мифов о воздействии свежих версий драйверов на производительность видеокарты. Некоторые пользователи искренне верят в байки про злобных производителей, замедляющих GPU при помощи обновлений (больше всего подобных обвинений звучит в адрес Nvidia). Другие готовы с пеной у рта доказывать преимущество видеоадаптеров от AMD на длинной дистанции и сравнивают продукцию красных с вином хорошей выдержки.

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Автор youtube-канала Testing Games решил проверить подобные утверждения на прочность и протестировал две самые популярные видеокарты AMD и Nvidia последних лет в ряде актуальных игровых проектов с разными версиями драйверов, наиболее старые из которых датированы 2017 годом. Честь красных отстаивала RADEON RX 580 8GB, а угол зелёных был представлен GeForce GTX 1060 6GB. В качестве тестового стенда был использован компьютер на базе CPU Intel i9-10900K, материнской платы MSI MPG Z490 GAMING PLUS и 32Gb оперативной памяти DDR4 с частотой 3600Mhz. Для установки игр и системы использовался SSD-накопитель SAMSUNG 970 EVO M.2 объёмом 1Tb.

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В результате обе графические карты показали довольно занимательные результаты. Увеличение быстродействия можно было заметить почти во всех протестированных играх, но показатели разнились от проекта к проекту.

К примеру, в Forza Horizon 4 свежие драйвера RX 580 добавляли солидные 18% кадровой частоты, а GTX 1060 довольствовалась лишь незначительным приростом в 3%. А вот в GTA 5 та же GTX 1060 за 5 лет прибавила 15% к среднему показателю FPS, в то время как RX 580 ограничилась всего 6% дополнительной скорости. Единственной игрой, в которой наблюдалось снижение среднего FPS оказалась королевская битва PlayerUnknown’s Battlegrounds (-3% на GTX 1060), что вполне может быть обусловлено плохой оптимизацией проекта.

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Так или иначе, обе видеокарты продемонстрировали довольно близкие показатели даже через 5 лет после своего выхода и продолжают оставаться актуальными и по сей день. Ну а главный вывод, который можно сделать из всех проведённых тестов звучит следующим образом: установка самых свежих версий графических драйверов почти всегда оказывает положительное влияние на кадровую частоту в играх.



