Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Изучаем прирост быстродействия от обновлений драйверов Nvidia/AMD за 5 лет- RX 580 vs GTX 1060 от TG

Отвечаем на вопрос о увеличении производительности новыми версиями драйверов.
[ ] для раздела Блоги
11
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Среди ПК-геймеров распространено довольно много различных слухов и мифов о воздействии свежих версий драйверов на производительность видеокарты. Некоторые пользователи искренне верят в байки про злобных производителей, замедляющих GPU при помощи обновлений (больше всего подобных обвинений звучит в адрес Nvidia). Другие готовы с пеной у рта доказывать преимущество видеоадаптеров от AMD на длинной дистанции и сравнивают продукцию красных с вином хорошей выдержки. 

реклама

Автор youtube-канала Testing Games решил проверить подобные утверждения на прочность и протестировал две самые популярные видеокарты AMD и Nvidia последних лет в ряде актуальных игровых проектов с разными версиями драйверов, наиболее старые из которых датированы 2017 годом.  Честь красных отстаивала RADEON RX 580 8GB, а угол зелёных был представлен GeForce GTX 1060 6GB. В качестве тестового стенда был использован компьютер на базе CPU Intel i9-10900K, материнской платы MSI MPG Z490 GAMING PLUS и 32Gb оперативной памяти DDR4 с частотой 3600Mhz. Для установки игр и системы использовался SSD-накопитель SAMSUNG 970 EVO M.2 объёмом 1Tb.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

В результате обе графические карты показали довольно занимательные результаты. Увеличение быстродействия можно было заметить почти во всех протестированных играх, но показатели разнились от проекта к проекту.

К примеру, в Forza Horizon 4 свежие драйвера RX 580 добавляли солидные 18% кадровой частоты, а GTX 1060 довольствовалась лишь незначительным приростом в 3%. А вот в GTA 5 та же GTX 1060 за 5 лет прибавила 15% к среднему показателю FPS, в то время как RX 580 ограничилась всего 6% дополнительной скорости. Единственной игрой, в которой наблюдалось снижение среднего FPS оказалась королевская битва PlayerUnknown’s Battlegrounds (-3% на GTX 1060), что вполне может быть обусловлено плохой оптимизацией проекта.

реклама

Так или иначе, обе видеокарты продемонстрировали довольно близкие показатели даже через 5 лет после своего выхода и продолжают оставаться актуальными и по сей день. Ну а главный вывод, который можно сделать из всех проведённых тестов звучит следующим образом: установка самых свежих версий графических драйверов почти всегда оказывает положительное влияние на кадровую частоту в играх.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

gtx 1060 rx 580
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Kingston FURY Renegade (KF436C16RB1K2/32) объемом 32 Гбайт
7
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
39
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
104
Обзор приложения для конвертирования Wondershare UniConverter
7
F1 2019 и F1 2020: тестирование лучших игровых компьютеров
4
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
25
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
31
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
21
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 104
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 23
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 39
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 41
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
6 сентября 2021 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ведьмак 3 запустили в разрешении 8К с трассировкой лучей и впечатляющими эффектами Next Gen
19
Житель Украины модифицировал "Запорожец" так, что тот обогнал Tesla Model S
34
Попытка основателей Shiba Inu заработать $100 триллионов не удалась – цена упала до $0.000007
10
Core i9-12900K обошёл Ryzen 9 5950X на 25% в одноядерном тесте Geekbench
58
Доходы майнеров Эфира продолжают падать – за месяц сожжено 265 000 монет на $900 млн
34
Представлены доступные камерофоны vivo X70 и X70 Pro стоимостью от $570
1
SATA3 vs M.2 PCIe 4.0 – насколько оправдана покупка быстрого дорогого SSD для игр по мнению TG
14
Биткоин дешевеет, Эфир потерял 20% за неделю, а NFT-токены пережили 7-кратное падение
22
NVIDIA может поднять цены на следующее поколение видеокарт в 2 раза – GeForce RTX 4090 за $2999
69
У AMD готов новый Linux драйвер для повышения эффективности процессоров Ryzen
3
Трейлер «некстгенной» версии Grand Theft Auto V «утонул» в дизлайках
13
Xiaomi 11T и 11T Pro будут получать обновления MIUI в течение четырёх лет
+
Tesla Model S Plaid обновила официальный рекорд Нюрбургринга среди электромобилей
3
Xiaomi начала удалённо блокировать смартфоны из-за американских санкций
8
Процессоры AMD Zen 4 "Raphael" будут иметь лучшее охлаждение и энергоснабжение
8
Приложения в Android 12 получат поддержку Material You
6
Процессоры Intel Alder Lake будут стоить $203-599
38
Майнер поделился проблемами фермы из 30 видеокарт GeForce GTX 1660 Super за 12 месяцев
31
Microsoft подробно рассказала, как удалось сделать Windows 11 быстрее, чем Windows 10
21
Процессоры AMD Ryzen 6000 на Zen 3+ могут выйти в начале 2022 года и получат мощную графику RDNA2
45

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
39
Разгон конвектора отопления — как быстро прогреть квартиру осенью
40
Компьютер как апогей чистой производительности
71
Как я заработал 63 тысячи рублей на Overclockers.ru
50
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
35
Мой обзор ASUS TUF Gaming A15
26
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Kingston FURY Renegade (KF436C16RB1K2/32) объемом 32 Гбайт
7
RIMS Racing: не все симуляторы одинаково полезны
7

Сейчас обсуждают

Kira625
18:47
И зачем ему тогда их вообще за эти доллары продавать?
NVIDIA может поднять цены на следующее поколение видеокарт в 2 раза – GeForce RTX 4090 за $2999
Kira625
18:47
Ха-ха и 3k это будет MSRP, за которую вы ничего нигде не купите. А за сколько сможете купить, ну прикиньте по нынешним ценам. ;) P.S. Двушка в пригороде. ;)
NVIDIA может поднять цены на следующее поколение видеокарт в 2 раза – GeForce RTX 4090 за $2999
Эдуард
18:46
Вытрехаем спекулянтов перед полётом на 100к
Биткоин дешевеет, Эфир потерял 20% за неделю, а NFT-токены пережили 7-кратное падение
Эдуард
18:45
Кто что потерял? Просто лохи мыслят как 1 btc =x долларов, люди понимающие знают что 1 btc=1 btc Купил биткоин-не продавай биткоин, вот и вся истина
Биткоин дешевеет, Эфир потерял 20% за неделю, а NFT-токены пережили 7-кратное падение
Дедувка Морощщщ
18:44
Какие две 1080? Разница от 1080Ti минимальна. Просто TITAN позиционируется как имеджевая видеокарта компании, ТОП из ТОПОВ, просто за шильдик TITAN такие бабки надо платить. Вот и всё. Фанатская карта...
NVIDIA может поднять цены на следующее поколение видеокарт в 2 раза – GeForce RTX 4090 за $2999
Просто Хомяк
18:44
Откуда у криптокотика столько времени на писнину в тырнете? Разве нет дел поважнее? Давно пора паковать чемоданы и переезжать в Сальвадор.
NVIDIA может поднять цены на следующее поколение видеокарт в 2 раза – GeForce RTX 4090 за $2999
Эдуард
18:43
Спекулятивно.......
Биткоин дешевеет, Эфир потерял 20% за неделю, а NFT-токены пережили 7-кратное падение
Эдуард
18:43
Но биток дефляционный, а фиат наоборот........
Биткоин дешевеет, Эфир потерял 20% за неделю, а NFT-токены пережили 7-кратное падение
Эдуард
18:42
Анонимность сейчас мало кого интересует. А государства уступят, невозможно бесконечно стоять на пути прогресса.
Биткоин дешевеет, Эфир потерял 20% за неделю, а NFT-токены пережили 7-кратное падение
Дедувка Морощщщ
18:41
Какой же ты eбaнат сyка, ору с тебя, тупорылого вы6лядоса. Лоолл 🤣
NVIDIA может поднять цены на следующее поколение видеокарт в 2 раза – GeForce RTX 4090 за $2999
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем