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Одним из главных недостатков смартфонов в сравнении с ПК и ноутбуками является крайне ограниченный срок поддержки устройства производителями. Большинство компаний осуществляют поддержку Android-смартфонов всего около трёх лет, после чего прекращают выпускать обновления системы и безопасности. Исключениями из этого правила являются лишь Google и Samsung, снабжающие гаджеты обновлениями в течение четырёх лет. Однако делают они это не по собственной воле, а из-за требований чипмейкера Qualcomm. Чуть лучше дела обстоят у смартфонов на базе iOS: Apple выпускает апдейты операционной системы около пяти лет.

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Однако Федеральное правительство Германии на переговорах с Комиссией ЕС выступило с инициативой законодательно расширить жизненный цикл телефонов, обязав производителей выпускать обновления и производить запасные части для них в течение семи лет после запуска устройства. Ранее Евросоюз уже предлагал аналогичные поправки в законодательство, но ограничивался лишь пятью годами поддержки. Главной причиной для подобных мер чиновники называют борьбу за экологию и разумное использование ресурсов.

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Технологические гиганты ожидаемо выступили против предложенных изменений. По мнению Apple, Samsung и Huawei текущие сроки поддержки являются оптимальными, а новые обязательства для производителей могут негативно повлиять на стоимость товаров. Кроме того, компании не видят смысла в увеличенных сроках производства камер, микрофонов, динамиков и разъемов, так как эти части редко выходят из строя.





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