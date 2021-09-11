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Смартфоны Xiaomi пользуются огромной популярностью среди пользователей по всему миру благодаря сочетанию привлекательной цены и неплохих характеристик. Однако далеко не все регионы могут похвастаться официальной поддержкой китайской корпорации. Долгое время жители этих территорий могли без проблем пользоваться так называемым "серым импортом", несмотря на запреты продаж в этих местах со стороны производителя. Единственным требованием для корректной работы гаджета была поддержка диапазонов местных операторов связи.

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Но сейчас политика компании резко изменилась и Xiaomi принялись активно блокировать свои телефоны в тех странах и краях, в которых их продажа официально запрещена. По информации ресурса xda-developers, в последнее время существенно участились случаи блокировки смартфонов в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане, Кубе и Крыму. Жители этих мест сообщают о выведении на экран сообщения следующего содержания:

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Стоит отметить, что данная практика распространяется преимущественно на устройства, активированные непосредственно в регионах из списка. Если же ваше устройство было приобретено и активировано в стране с официальной поддержкой, то беспокоится о его блокировке на территории из данного списка не стоит. Кроме того, проблема обошла тех пользователей, которые установили на свой смартфон кастомные прошивки, меняющие пользовательский интерфейс.