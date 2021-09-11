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Растущая популярность криптовалют начинает привлекать к отрасли внимание финансовых регуляторов, стремящихся взять индустрию под контроль. Однако сама природа блокчейна делает попытки отслеживать криптовалютные транзакции между физическими лицами довольно сложной задачей, что делает цифровые активы довольно удобным инструментом для уклонения от налогов и ведения всевозможной теневой деятельности.

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И для борьбы с этим положением дел Центральный банк РФ принял новый свод рекомендаций по предотвращению ведения незаконной хозяйственной деятельности. Отныне банкам надлежит блокировать все подозрительные операции и закрывать доступ к счетам, замеченным в подозрительной активности. Под раздачу попали множество действительно незаконных видов предпринимательской деятельности: Организация финансовых пирамид и теневого игорного бизнеса, нелегальные букмекерские конторы, нечистые на руку дилеры Форекс.

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Но кроме всего прочего в этот список угодили и самые обычные криптообменники, используемые пользователями для выведения в фиат криптовалюты, заработанной путём майнинга или успешной торговли на бирже. Операции с любыми представителями данного списка могут стать причиной для блокировки банковского счёта. Таким образом регулятор хочет добиться значительного сокращения оборота криптовалюты среди граждан РФ.

Другими причинами для прекращения обслуживания являются необычно большое количество операций с участием физических лиц, большие объёмы зачисления и списания средств в течение месяца, отсутствие платежей в пользу юридических лиц и прочие признаки ведения недобросовестной хозяйственной деятельности.