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Sony официально анонсировала выход ремастера Uncharted 4 и дополнения Lost Legacy на ПК

Долгожданная ПК-версия приключенческого боевика выйдет в начале 2022 года.
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Sony продолжает радовать приверженцев ПК-платформы портами своих самых громких эксклюзивов последнего поколения. Первой пробой пера японской корпорации на этом поприще стала ПК-версия знаменитой приключенческой игры в открытом мире Horizon: Zero Dawn, после чего Sony закрепила успех переносом на компьютеры байкерского зомби-экшена Days Gone. Теперь же издатель готовится портировать на персоналки одну из своих самых известных игр - приключенческий шутер от третьего лица Uncharted 4: A Thief’s End вместе с отдельным дополнением Lost Legacy.

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При этом, пользователи ПК получат ремастер приключений Нейтана Дрейка с обновлённой графикой, который также выйдет и на консоли следующего поколения PlayStation 5. Конкретной даты выхода ремастеров в рамках презентации PlayStation Showcase названо не было, а в качестве сроков Sony обозначили расплывчатое "начало 2022 года".

Важно также отметить, что появившиеся ранее слухи о выходе на ПК первых трёх частей серии Uncharted не подтвердились. Оригинальная Uncharted 4: A Thief’s End вышла 10 мая 2016 года эксклюзивно для консоли PlayStation 4 и удостоилась множества хвалебных отзывов от прессы и игроков, а также получила немало наград и званий "Игра года".

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