Российский энтузиаст выпустил мод, добавляющий в Witcher 3 вид от первого лица
Для легендарной Witcher 3 существует великое множество всевозможных пользовательских модификаций, изменяющих и улучшающих различные аспекты игры. Некоторые мододелы уже пытались интегрировать в игру возможность играть с видом из глаз персонажа, но в их работах было множество проблем, вроде некорректно отображающихся мечей и арбалетов, а также смещений камеры из-за использования спринта.
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Российский моддер, скрывающийся под псевдонимом ExtremeDotneting решил выпустить собственную модификацию First Person Camera Reworked, учитывающую ошибки предшествующих модов First Person Improved и modFirstPerson, правящую баги и улучшающую управление. Скачать его работу можно с Github или NexusMods, где также можно ознакомится с подробным гайдом по установке мода.
Увидеть модификацию в деле можно на youtube-канале автора. В ролике демонстрируется небольшой геймплейный отрезок, содержащий в себе как битву с монстром, так и мирное исследование мира игры. И пусть для первого знакомства с игрой данный мод совершенно не подходит, он всё же может помочь бывалым игрокам немного разнообразить повторное прохождение и получить новые эмоции от хорошо знакомой RPG.
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