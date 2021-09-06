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Для легендарной Witcher 3 существует великое множество всевозможных пользовательских модификаций, изменяющих и улучшающих различные аспекты игры. Некоторые мододелы уже пытались интегрировать в игру возможность играть с видом из глаз персонажа, но в их работах было множество проблем, вроде некорректно отображающихся мечей и арбалетов, а также смещений камеры из-за использования спринта.

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Российский моддер, скрывающийся под псевдонимом ExtremeDotneting решил выпустить собственную модификацию First Person Camera Reworked, учитывающую ошибки предшествующих модов First Person Improved и modFirstPerson, правящую баги и улучшающую управление. Скачать его работу можно с Github или NexusMods, где также можно ознакомится с подробным гайдом по установке мода.

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Увидеть модификацию в деле можно на youtube-канале автора. В ролике демонстрируется небольшой геймплейный отрезок, содержащий в себе как битву с монстром, так и мирное исследование мира игры. И пусть для первого знакомства с игрой данный мод совершенно не подходит, он всё же может помочь бывалым игрокам немного разнообразить повторное прохождение и получить новые эмоции от хорошо знакомой RPG.



