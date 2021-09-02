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Владельцы Huawei массово переходят с Android на HarmonyOS 2.0 - ОС ускоряет работу старых смартфонов

Пользовательская база вплотную приблизилась к отметке в 100 миллионов человек.
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Замена операционной системы Android для смартфонов китайского гиганта Huawei была выпущена всего каких-то 3 месяца назад, но темпы роста её пользовательской базы уже поражают воображение. Ещё пару дней назад компания хвасталась солидной цифрой в 70 миллионов новых юзеров, а сегодня рапортует  уже о 90 миллионах обновлённых устройств. На недавно прошедшей пресс-конференции Huawei P50 президент подразделения потребительских товаров Huawei Ю Чэндон поделился занимательной статистикой: каждую секунду около 8 пользователей их смартфонов обновляются с Android на HarmonyOS.

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При этом, к концу года компания рассчитывает довести количество активных пользователей HarmonyOS до 200 миллионов, что вполне достижимо при сохранении нынешних темпов роста. На текущий момент апдейт доступен более чем на 90 различных смартфонах брендов Huawei и Honor, часть из которых являются старыми моделями.

Среди преимуществ новой операционки отмечают поддержку многокамерного режима, комбинированную фотосъемку на нескольких устройствах, возможность объединять различные устройства  Huawei (телефоны, планшеты, часы) в единую экосистему на манер продукции Apple, более удобный и интуитивный интерфейс, а также существенное повышение скорости работы за счёт множества оптимизаций на нижнем уровне ОС. По заверениям представителей компании, рост производительности по сравнению с Android составил внушительные 42%.

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Обычные пользователи подтверждают правдивость подобных высказываний, отмечая возросшую скорость работы старых смартфонов в играх и приложения после перехода со стремительно устаревающей оболочки EMUI.

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