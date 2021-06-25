В сети Эфира стартовал тест снижающего доход майнеров апдейта EIP-1559 - сроки запуска и подробности
Разработчики из Ethereum Foundation приступили к полномасштабному тестированию грядущего большого обновления сети под названием London. Хардфорк был запущен в рамках тестовой сети Ropsten на блоке 10499401. Следующими этапами проверки работоспособности апдейта станут запуски в тестнетах Goerli и Rinkeby 30 июня и 7 июля соответственно. Если в ходе тестирования не произойдёт серьёзных сбоев и не будет обнаружено существенных проблем, то полноценный запуск London можно будет ждать до конца июля.
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Всего хардфорк London будет включено пять предложений по развитию блокчейна Ethereum, главным из которых станет противоречивый протокол EIP-1559. После его активации будет пересмотрена система комиссий за транзакции внутри сети, которые сейчас формируются по принципу аукциона: за ускоренное попадание транзакции в блок пользователям приходиться платить большую цену.
А после запуска London будет введена "базовая плата", которая автоматически масштабируется в зависимости от реальной загруженности сети и будет безвозвратно сжигаться, а награды майнерам за каждый найденный блок будут ограничены базовой ставкой в две монеты к которой добавляются скромные чаевые. Подобная система сделает невозможными кратковременные взлёты доходности во время перегрузок сети Эфира, лишив майнеров ощутимой части доходов. В такой ситуации рост прибыли будет зависеть только от котировок Ethereum и состояния рынка криптовалют.
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