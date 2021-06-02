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Прошедший май стал для майнеров Ethereum наиболее доходным месяцем за всю историю добычи данной криптовалюты. Общая стоимость добытых монет составила колоссальные 2,39 миллиарда долларов США, что почти на 70% больше доходов майнеров Биткоина, которые разделили между собой эквивалент $1,45 миллиарда. В последний раз Эфир превосходил по доходности цифровое золото в феврале текущего года, однако тогда разрыв был весьма несущественным: $1,37 млрд против $1,36 млрд у Биткоина.

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Причинами столь большого разрыва между цифровыми валютами послужили ажиотаж вокруг мемной валюты Shiba Inu, увеличившаяся нагрузка на сеть Эфира во время коррекции 19 мая, повлекшая за собой взлёт комиссий за совершение транзакций, а также общее снижение доминации Биткоина в торговой паре BTC/ETH.

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В моменты наибольшего ажиотажа награда за каждый найденный блок доходила до 26 монет ETH, и именно регулярные перегрузки сети Ethereum позволили майнерам заработать более миллиарда долларов на одних только комиссиях. Другим важным фактором, повлиявшим на загруженность блокчейна стало увеличение активности пользователей в протоколах децентрализованных финансов (DeFi) Uniswap, SushiSwap и Aave, совокупный объём торговли в которых перевалил за 600 миллиардов долларов.

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Однако, ожидать повторения майского сценария майнерам уже точно не стоит, ведь снижение котировок цифрового серебра уже сейчас обвалило доходы шахтёров, а в июле в сети Ethereum состоится релиз хардфорка London, фиксирующего награду за блок на уровне 2 монет.