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Многие геймеры возлагали большие надежды на выход новых моделей видеокарт RTX 3070Ti и RTX 3080Ti Light Hash Rate, ведь Nvidia пообещала оснастить новинки улучшенной защитой от майнинга и больше не собиралась выкладывать разблокирующие хешрейт версии драйверов для разработчиков в открытый доступ. Но реальные тесты RTX 3080Ti в майнинге Ethereum и других популярных альткоинов показали крайнюю привлекательность этого графического адаптера для шахтёров.

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Автор youtube-канала Serega Soleniy miner протестировал видеокарту с ограничителем хешрейта на многих популярных алгоритмах и пришел к выводу, что при цене в 150 тысяч рублей (именно за такую сумму ему удалось приобрести новинку) данный GPU является куда более интересной альтернативой обычным RTX 3070, ценник на которые в магазинах стартует со 140 тысяч рублей. Даже с урезанной в 1.5 раза производительностью в добыче Эфира карта выдаёт около 70 Mh/s, что позволяет получать 5$ в сутки. Обычная RTX 3080 при этом способна выдавать более 90 Mh/s.

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Но куда более интересные результаты видеокарта демонстрирует на других алгоритмах. Майнинге криптовалюты Firo хешрейт достигает 6.33 Mh/s, что позволяет зарабатывать $5.55 в день, в то время как младшая RTX 3080 без ограничителей выдаёт всего 5,2 Mh/s ($4.55 в день). Другой популярный альткоин Cortex выжимает из RTX 3080Ti около 6 g/s ($6.53 в день) против 5 g/s ($5.43 в день) у RTX 3080. Похожую доходность можно увидеть на алгоритме Octopus с монетой Conflux CFX. При хешрейте в 97 Mh/s доход составляет $6.36 в сутки.

Но самые интересные результаты карта продемонстрировала в добыче Ravencoin. Здесь она показала рекордные 61 Mh/s, позволив майнерам зарабатывать более 7$ в сутки. Также стоит отметить, что все тесты проводились без нормальных драйверов, так как на момент записи роликов Nvidia не успела выложить их в свободный доступ.

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