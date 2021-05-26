Криптовалюта ERGO обошла Эфир по доходности майнинга и вернула в строй устаревшие GTX 1050Ti/RX 574
Рынок криптовалют понемногу восстанавливается после произошедшего 19 мая обвала, а трейдеры и аналитики пристально следят за дальнейшими действиями китайских властей, объявивших войну майнерам. Курс Bitcoin пытается закрепиться выше психологической отметки в $40 000 за BTC, а Ethereum вплотную подбирался к $3000 за монету.
реклама
А вот текущая доходность майнинга Эфира оставляет желать лучшего, ведь хешрейт сети продолжает расти, в то время как нагрузка на неё, напротив, снижается. В отсутствии серьёзного ажиотажа средняя награда за каждый найденный блок составляет всего около трёх монет Эфира, а июльское обновление London снизит её до двух ETH.
В такой ситуации многие майнеры начали искать более прибыльные альткоины, но большинство популярных среди добытчиков монет также существенно упали в цене во время коррекции рынка. Однако в сейчас всё большую известность в майнинг-сообществе начала обретать криптовалюта ERGO на базе Proof of Work алгоритма Autolykos.
| RTX 3060
|RTX 3070
|RTX 3080
Данный альткоин за последние несколько недель смог обогнать Ethereum по доходности на целом ряде распространённых видеокарт. Согласно данным сайта whattomine.com, добыча ERGO стала более предпочтительной для всей линейки видеокарт RTX 3000, части карт RTX 2000, старушки GTX 1080Ti и пары Vega 56/64. Кроме того, размер DAG-файла равный 2 GB позволяет запускать майнинг монеты даже на устаревших адаптерах с 3-4 GB видеопамяти. Это вернуло эффективность в майнинге картам серий RX 400/500, оснащённым всего 4GB VRAM
|Vega 56
|RX 570 4GB
|GTX 1050Ti
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила