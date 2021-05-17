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В последнее время криптовалютное сообщество резко поменяло своё отношение к Илону Маску. От былого обожания не осталось и следа и всё чаще можно услышать критику в адрес миллиардера. Криптоэнтузиастам не нравится безответственное поведение Маска в соцсетях и неприкрытые манипуляции курсами ключевых активов, а его предложения по улучшению Dogecoin и вовсе были подняты на смех.

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На этом фоне основатель SpaceX допустил свой полный выход из рынка криптовалют с полной распродажей как своих собственных сбережений, так и активов, принадлежащих Tesla. Пользователь Twitter под ником CryptoWhale высказал предположение, что всеобщая ненависть к Маску может обернутся серьёзными неприятностями для любителей биткоина, ведь в следующем квартале они рискуют потерять часть своих сбережений из-за выхода Tesla из своей позиции. И к удивлению многих, Маск ответил на это предположение, подтвердив вероятность такого сценария.

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Курс биткоина незамедлительно отреагировал на подобные заявления, продолжив активное падение. На момент написания статьи главная криптовалюта потеряла около 10% своей стоимости за сутки и более 26% за неделю. Суточный минимум цены Bitcoin на данный момент зафиксировался на отметке в 42 200$ за 1 BTC.



