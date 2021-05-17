Предложения Илона Маска по улучшению Dogecoin не нашли поддержки
Илон Маск написал в своём Twitter несколько предложений, которые, по его мнению, должны помочь Dogecoin скинуть Bitcoin со своего "трона". Так миллиардер предложил Dogecoin снизить комиссию в сто раз и увеличить объёмы производства блоков в десять раз.
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Разработчик криптовалюты Litecoin под никнеймом Loshan T. подметил, что производство блоков размером 10MB каждые шесть секунд при низких комиссиях могут сделать дешёвыми по стоимости спам-атаки на сеть. Технический директор компаний Tether и Bitfin подтвердил слова разработчика.
Другие эксперты сочли высказывания Маска обыкновенным троллингом, иначе это объяснить они не могут. Ethereum-разработчик Хайден Адамс привёл основателю Tesla аналогичный пример:
Ранее Илон Маск заявил о прекращении приёма Bitcoin в качестве оплаты при покупке автомобилей Tesla. Неделю назад бизнесмен в своём Twitter опубликовал опрос, где спросил у пользователей как они смотрят на оплату электрокаров криптовалютой Dogecoin.
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