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Илон Маск написал в своём Twitter несколько предложений, которые, по его мнению, должны помочь Dogecoin скинуть Bitcoin со своего "трона". Так миллиардер предложил Dogecoin снизить комиссию в сто раз и увеличить объёмы производства блоков в десять раз.

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Разработчик криптовалюты Litecoin под никнеймом Loshan T. подметил, что производство блоков размером 10MB каждые шесть секунд при низких комиссиях могут сделать дешёвыми по стоимости спам-атаки на сеть. Технический директор компаний Tether и Bitfin подтвердил слова разработчика.

Другие эксперты сочли высказывания Маска обыкновенным троллингом, иначе это объяснить они не могут. Ethereum-разработчик Хайден Адамс привёл основателю Tesla аналогичный пример:

Перевод текста: "Батареи Tesla служат в десять раз дольше, заряжаются в десять раз быстрее, а цена падает в сто раз. Тогда они побеждают." анонсы и реклама 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ранее Илон Маск заявил о прекращении приёма Bitcoin в качестве оплаты при покупке автомобилей Tesla. Неделю назад бизнесмен в своём Twitter опубликовал опрос, где спросил у пользователей как они смотрят на оплату электрокаров криптовалютой Dogecoin.