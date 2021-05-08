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Ethereum подорожал до 3800$ - майнинг на видеокартах бьёт рекорды прибыльности

Главный альтоин уже не остановить.
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Вторая по популярности криптовалюта продолжает день за днём обновлять исторические рекорды стоимости. За прошедшие сутки Ethereum прибавил в цене 7.33%, впервые в истории преодолев рубеж в 3800$ за монету. Рыночная капитализация альткоина составила 442 миллиарда долларов США.

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Столь активный рост цены Эфира связан с большими ожиданиями от июльского хардфорка London, содержащего в себе противоречивое предложение EIP-1559. В рамках данного обновления будет существенно изменена система комиссии за совершение транзакций внутри сети, большая часть которой будет безвозвратно сжигаться. На данный момент львиная доля этих комиссий попадает в карманы майнеров, обеспечивающих стабильность сети.

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На этом фоне в самой сети Эфира творился настоящий ажиотаж, а комиссии взлетели до небес. По данным ресурса etherscan.io награда за нахождение некоторых блоков доходит до 9 монет Ethereum, что конечно же очень на руку майнерам. 

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В момент написания статьи доходность большинства видеокарт линейки RTX 3000 перевалила за 1000 рублей в сутки. Стоит отметить, что с уменьшением нагрузки на сеть доходы майнеров вновь вернуться в норму, но ожидать их существенного снижения (как и снижения цен на видеокарты) до июля точно не стоит.


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Михаил
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Их скоро всех кинут, про комиссию сжигания никто не раскажет.
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Михаил
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Обычно растет когда покупают, тут видимо искуственный рост. Там же написано что все заработал все их доходы сожгут. Сжигание газа, это попытка вывести при отсутствии денег.
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