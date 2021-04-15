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Техдиректор Ripple советует криптоинвесторам распродавать активы для спасения от грядущей коррекции

В прошлый раз после его совета началась длительная криптозима.
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Рынок криптовалют продолжает свой невероятный рост. Ключевые монеты устанавливают всё новые и новые исторические рекорды стоимости, а общая капитализация отрасли уже перевалила за 2 миллиарда долларов. Среди первой десятки крупнейших криптовалют самый впечатляющий рост показал токен XRP платформы Ripple, прибавив к своей стоимости более 80%. Подобные истории привлекают на рынок новых инвесторов, желающих быстрого обогащения и забывающих о важном законе экономики: за ростом всегда следует падение.

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Напомнить об этом решил технический директор Ripple Labs Дэвид Шварц. В своём аккаунте социальной сети Twitter он дал рекомендацию задуматься о фиксации прибыли и продать хотя бы часть своих криптовалютных сбережений с целью снижения рисков от возможной глобальной коррекции рынка. Также Шварц добавил, что особенно внимательными стоит быть тем инвесторам, которые перевели в криптовалюту более половины своих сбережений, а также тем, кто имеет непогашенные кредиты и долги.

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Стоит отметить, что 30 декабря 2017 года Дэвид Шварц уже давал похожий совет фиксировать прибыль, а спустя всего несколько недель началось затяжное падение курсов Биткоина и Эфира, давшее начало длительной криптозиме.

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Pa4an
20:55
корекция сейчас не возможна, я ток собрал риг на 3060, еще месяцев 8 точно должно быть все ок
Техдиректор Ripple советует криптоинвесторам распродавать активы для спасения от грядущей коррекции
i_ran_past
20:49
Чо ты в ру сегменте забыл, иди там вой
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
ахахах
20:47
они по второму кругу походу начали раздавать.Вон бесплатный торент есть для любых игр,а это и так недавно давали в епике
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