Техдиректор Ripple советует криптоинвесторам распродавать активы для спасения от грядущей коррекции
Рынок криптовалют продолжает свой невероятный рост. Ключевые монеты устанавливают всё новые и новые исторические рекорды стоимости, а общая капитализация отрасли уже перевалила за 2 миллиарда долларов. Среди первой десятки крупнейших криптовалют самый впечатляющий рост показал токен XRP платформы Ripple, прибавив к своей стоимости более 80%. Подобные истории привлекают на рынок новых инвесторов, желающих быстрого обогащения и забывающих о важном законе экономики: за ростом всегда следует падение.
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Напомнить об этом решил технический директор Ripple Labs Дэвид Шварц. В своём аккаунте социальной сети Twitter он дал рекомендацию задуматься о фиксации прибыли и продать хотя бы часть своих криптовалютных сбережений с целью снижения рисков от возможной глобальной коррекции рынка. Также Шварц добавил, что особенно внимательными стоит быть тем инвесторам, которые перевели в криптовалюту более половины своих сбережений, а также тем, кто имеет непогашенные кредиты и долги.
Стоит отметить, что 30 декабря 2017 года Дэвид Шварц уже давал похожий совет фиксировать прибыль, а спустя всего несколько недель началось затяжное падение курсов Биткоина и Эфира, давшее начало длительной криптозиме.
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