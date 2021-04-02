Курс Ethereum вновь достиг 2000$ - доходы майнеров вернулись к пиковым значениям
Котировки второй по популярности криптовалюты Ethereum полностью восстановились после февральского падения и вновь вернулись к историческому максимуму на уровне 2000$ за 1 Eth. За последнюю неделю стоимость актива увеличилась на 23%. При этом награда за нахождение блока также подросла, вернув среднюю доходность майнинга к пиковым значениям февраля, даже несмотря на рост общего хешрейта и сложности сети.
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Главным драйвером роста крипторынка стало укрепление курса Bitcoin, который за неделю подорожал на 13% и сейчас пытается повторно преодолеть рубеж в 60 000$. Позитивная динамика курса главной криптовалюты привела к увеличению стоимости других альткоинов из топ-10 CoinMarketCap. Самые впечатляющие темпы роста продемонстрировали Binance Coin (+42,04%), Polkadot (+24,93%) и Chainlink (+17,74%).
В результате средняя окупаемость популярных видеокарт серий RTX 3000 и RX 6000 вернулась в район 10-12 месяцев даже с учётом невероятно завышенных цен у розничных продавцов. Наиболее выгодной новой картой стала RTX 3060, чью многострадальную антимайнерскую защиту всё-таки смогли полностью обойти. При текущих ценах данный графический адаптер способен полностью окупить свою стоимость всего за 8 месяцев.
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