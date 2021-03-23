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23 марта многие пользователи смартфонов на операционной системе Android начали массово сообщать о нестабильной работе популярных приложений. Вылеты и аварийные завершения программ преследуют владельцев последних телефонов Samsung, Pixel, Motorola и OnePlus. Вылеты затронули сервис Gmail, сервисы Google и Amazon, разнообразные онлайн-игры, приложения крупных банков и прочие программы с необходимостью доступа в интернет.

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Пользователи социальных сетей выяснили, что всему виной стало неудачное обновление небольшого инструмента Android System Webview, позволяющего программам отображать веб-страницы при помощи браузера Chrome без непосредственного выхода из приложения. Изначальным решением проблемы стало полное удаление Android System Webview и Chrome с последующей переустановкой и запретом на обновления.

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Однако компания Google довольно оперативно выкатила исправление проблемы. Неисправный компонент System Webview необходимо вручную обновить до актуальной версии 89.0.4389.105 через Google Play. Затем то же самое нужно проделать с браузером Chrome, после чего вылеты вас больше не побеспокоят.