Владельцы Android-смартфонов столкнулись со сбоями и вылетами приложений - причины и решение
23 марта многие пользователи смартфонов на операционной системе Android начали массово сообщать о нестабильной работе популярных приложений. Вылеты и аварийные завершения программ преследуют владельцев последних телефонов Samsung, Pixel, Motorola и OnePlus. Вылеты затронули сервис Gmail, сервисы Google и Amazon, разнообразные онлайн-игры, приложения крупных банков и прочие программы с необходимостью доступа в интернет.
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Пользователи социальных сетей выяснили, что всему виной стало неудачное обновление небольшого инструмента Android System Webview, позволяющего программам отображать веб-страницы при помощи браузера Chrome без непосредственного выхода из приложения. Изначальным решением проблемы стало полное удаление Android System Webview и Chrome с последующей переустановкой и запретом на обновления.
Однако компания Google довольно оперативно выкатила исправление проблемы. Неисправный компонент System Webview необходимо вручную обновить до актуальной версии 89.0.4389.105 через Google Play. Затем то же самое нужно проделать с браузером Chrome, после чего вылеты вас больше не побеспокоят.
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