Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Включённый лаунчер Epic Games Store сокращает время работы ноутбуков с CPU Intel на 25%

Магазин Epic в очередной раз оказался в центре скандала.
[ ] для раздела Блоги
3
Ситилинк снижает цены на RTX 3060
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Лаунчер Epic Games Store уже несколько раз оказывался в центре скандалов, связанных с чрезмерным расходованием ресурсов системы. О плохой оптимизации, повышении температур и запущенных без ведома пользователя процессов уже сообщали владельцы процессоров AMD Ryzen, а теперь проблему заметили и на ноутбуках на базе CPU Intel.

реклама

Журналисты издания PCWorld заметили, что включённое приложение магазина Epic приводит к значительному сокращению времени автономной работы гибридного ноутбука Microsoft Surface Pro 7+ с процессором семейства Intel Tiger Lake. Во время игрового тестирования была замечена повышенная скорость расхода заряда батареи при запуске игр через EGS. 

анонсы и реклама
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Проведя несколько дополнительных тестов автор выяснил, что с активным окном EGS время автономной работы устройства снижалось на 25%. а запуск приложения в фоновом режиме сокращал время работы на 20%. При этом, запущенный лаунчер Steam почти никак не влиял на скорость разрядки батареи. 

реклама

Аналогичные тесты Surface Laptop 3 на базе CPU Ryzen также выявили снижения срока автономной работы, хотя и не такое значительное, как на процессорах от Intel. После проведения тестов автор решил поделиться их результатами с компанией Epic по электронной почте. В ответ на это представитель EGS заявил, что компания уже знает о проблеме и активно работает над повышением производительности и снижением энергопотребления приложения.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

epic games store
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
6
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17 (G713)
12
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
9
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
38
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
7
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
16
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
24
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
16
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
105

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 63
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 105
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 24
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
20 марта 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 89

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходы майнеров продолжают падать – сроки окупаемости GeForce RTX 3060 Ti увеличились до 7 месяцев
142
Бойлер на базе ASIC майнеров за $8990 позволит нагревать воду и майнить биткоины
39
Российская компания предложила экологичный способ добычи Биткоинов, зарабатывая до 450 000 $ в месяц
66
Илон Маск отреагировал на признание русского хакера во взломе Tesla
150
Названы 50 актуальных смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 13 в 2021 году
1
Жителю Украины удалось превратить "Запорожец" в электрокар
40
Более 20 смартфонов Xiaomi получили новую версию MIUI 12.5
+
Представлен доступный флагман Xiaomi POCO F3 – Snapdragon 870, NFC и 120-Гц дисплей OLED за 349 евро
2
В официальном магазине HP в США системник с GeForce 3070 стоит на 600$ дешевле одной видеокарты в РФ
38
NVIDIA выпустит майнинг-ускоритель с хешрейтом двух RTX 3090 и ценой $3000 — данные инсайдера
34
Процессорные части чипа Xbox Series X и APU AMD семейства Renoir оказались практически одинаковыми
7
На некоторых турецких биржах Биктоин подорожал до 100 000 долларов
17
ИИ побил рекорд скорости в самой сложной игре QWOP, обойдя лучших геймеров всего на 1 секунду
13
На смартфонах Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Mi 9T и других найдены критические ошибки прошивки MIUI 12
4
Появились спецификации Ti версий GeForce RTX 3080 и 3070 с GDDR6X — новинки появятся до конца весны
106
NVIDIA может выпустить видеокарту для майнеров за 11 000 долларов на основе GPU Ampere A100
14
Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti появятся к началу лета
40
Более 60% геймеров Steam имеют бюджетные видеокарты, что может отдалить появление Next Gen игр
138
Курс криптовалюты Conflux CFX вырос на 50% за неделю, ощутимо подняв доходность майнинга на RTX 3060
16
ASUS DG1 получит 640 ядер и радиатор без вентилятора
16

Популярные статьи

Разрешение 4K «забуксовало» или 6 причин, по которым Full HD монитора вам хватит еще надолго
182
Как я улучшил звучание колонок с помощью накладок из FixPrice
113
Про удачу в майнинге
37
Анализ процессорозависимости видеокарт AMD и Nvidia в DirectX 12 играх
164
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
9
Torchlight III: моя вторая попытка пройти игру
10
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17 (G713)
12
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
6

Сейчас обсуждают

Sergey
11:19
Где пруфы кстати?
Sony закроет PlayStation Store для PS3 и других старых консолей
Renegade1979
11:19
Диски долго не живут, как и флехи примерно, диски тех времен уже сгнили. Одна надежда на то, что её прошьют и владелец будет заливать образы сцены с тарентов. Что есть противозаконно
Sony закроет PlayStation Store для PS3 и других старых консолей
Renegade1979
11:18
Одним словом, халопЪы! Грязные! ПАДИ!!
Sony закроет PlayStation Store для PS3 и других старых консолей
ensiferum76
11:16
Присоединяюсь. Весь необходимый софт работает. Железо старенькое, проработает еще долго. Обновлять ось и железо не вижу смысла.
Microsoft предупредила о завершении жизненного цикла Windows 10 v1909 для 260 миллионов компьютеров
senseless
11:14
Очень хотелось бы увидеть тесты ryzen + 5700 vs intel + 5700
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
Renegade1979
11:13
Чушкан, стрелки не переводи, а то я сейчас напомню, откуда изгнали всех союзничков Парашки, типа Кима, Кастра, Азада, Мудуры, Ирана, террористов Хизбалы, и прочий kal. И не забудьте фошыскую хунту в Б...
Про удачу в майнинге
REY_B_
11:13
Нет, ничего... Если бы они сами не эксплуатировали других! Ну там накопали бы сами песочка, выделили из него кремний........... спаяли бы компьютер. Как то велит им их идеология! Я уж лучше предпочту...
Курс криптовалюты Conflux CFX вырос на 50% за неделю, ощутимо подняв доходность майнинга на RTX 3060
Альберт Хромов
11:10
У видеокарт молочная кислота выделяется в памяти и ГПУ, что им надо отдохнуть? Наоборот меньше требуется перепадов температур, как и изначально стабильно низкая температура.
Курс криптовалюты Conflux CFX вырос на 50% за неделю, ощутимо подняв доходность майнинга на RTX 3060
REY_B_
11:10
Социализм в СССР строили американские инженеры при Сталине. С Хруща начался строиться коммунизм. Это принципиально, т.к. когда Маркс написал "Манифест коммунистической партии", пошло кардинальное разд...
Курс криптовалюты Conflux CFX вырос на 50% за неделю, ощутимо подняв доходность майнинга на RTX 3060
warmuza
11:10
Тесла уже 5 кварталов, как прибыльная.
NVIDIA готовит самую мощную в мире майнерскую карту CMP 220HX, приносящую 20$ в день при цене 3000$
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем