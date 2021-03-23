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Лаунчер Epic Games Store уже несколько раз оказывался в центре скандалов, связанных с чрезмерным расходованием ресурсов системы. О плохой оптимизации, повышении температур и запущенных без ведома пользователя процессов уже сообщали владельцы процессоров AMD Ryzen, а теперь проблему заметили и на ноутбуках на базе CPU Intel.

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Журналисты издания PCWorld заметили, что включённое приложение магазина Epic приводит к значительному сокращению времени автономной работы гибридного ноутбука Microsoft Surface Pro 7+ с процессором семейства Intel Tiger Lake. Во время игрового тестирования была замечена повышенная скорость расхода заряда батареи при запуске игр через EGS.

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Проведя несколько дополнительных тестов автор выяснил, что с активным окном EGS время автономной работы устройства снижалось на 25%. а запуск приложения в фоновом режиме сокращал время работы на 20%. При этом, запущенный лаунчер Steam почти никак не влиял на скорость разрядки батареи.

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Аналогичные тесты Surface Laptop 3 на базе CPU Ryzen также выявили снижения срока автономной работы, хотя и не такое значительное, как на процессорах от Intel. После проведения тестов автор решил поделиться их результатами с компанией Epic по электронной почте. В ответ на это представитель EGS заявил, что компания уже знает о проблеме и активно работает над повышением производительности и снижением энергопотребления приложения.