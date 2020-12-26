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В последнее время многие геймеры пересмотрели своё отношение к лаунчеру Epic Games Store из-за большого обилия бесплатных игровых раздач. Но сама программа при этом до сих пор остаётся плохо оптимизированным продуктом, в котором отсутствуют многие важные функции. Один из пользователей форума Reddit заметил, что отключение лаунчера (работавшего до этого в фоновом режиме) снизило температуру его процессора AMD Ryzen 7 5800X с 50°C до 37°C.

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Другие пользователи тоже начали делится похожими историями, из которых следует, что повышение температур может доходить до 20°C. Авторы издания hothardware решили проверить эту информацию, осуществив тестовые замеры на своей системе с AMD Ryzen 9 5950X и обнаружили, что запущенное приложение начинает использовать больше ядер процессора даже при абсолютном простое. При этом приложения других магазинов (Steam и GOG) не оказывают на работу CPU подобного влияния.

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Мониторинг без запущенного EGS:





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Мониторинг с запущенным лаунчером EGS:

Но самое интересное заключалось в другом: включённый Epic Games Store держит активными сразу 5 различных процессов. Их проверили бесплатным монитором сетевого трафика Glasswire и обнаружили, что они регулярно отправляют данные на 22 различных сервера через равные промежутки времени.

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Две пики на графике обозначают моменты запуска EGS:

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Это очень похоже на подверждение слухов о шпионском софте, интегрированном в лаунчер от Epic Games.