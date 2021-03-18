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Выясняем, достаточно ли RTX 3070 8Gb памяти - тест уникальной RTX 3070 с 16Gb VRAM от PRO Hi-Tech

Сильно ли ограничивает производительность карты малый видеобуфер?
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Ещё в момент анонса видеокарт архитектуры Ampere решение Nvidia оснастить большую часть модельной линейки столь малым объёмом видеопамяти выглядело довольно странно и вызывало справедливую критику. Геймеры задавались вопросом: хватит ли 8Gb RTX 3070 для игр в 1440p, а 10Gb RTX 3080 для 4К и не станет ли маленький видеобуфер бутылочным горлышком, не позволяющим графическому чипу раскрыть весь свой потенциал?

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И до недавнего времени у нас не было возможности проверить истинность подобных суждений, но отечественный энтузиаст VIK-on исправил ситуацию, заменив модули памяти у RTX 3070 Palit GamingPro на версии с большим объёмом. В итоге у него получилась уникальная версия RTX 3070 с 16Gb видеопамяти, которая была отправлена на тестирование авторам канала PRO Hi-Tech. 
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Результаты тестов разнились от игры к игре: Watch Dogs Legion в разрешении 1440p с максимальными настройками графики и включённой трассировкой лучей на карте с 16Gb VRAM улучшает показатели редкх и очень редких событий, но средний FPS почти идентичен версии с 8Gb. Cyberpunk 2077 с теми же настройками вообще не ощущает никакой разницы между графическими адаптерами, так как в 1440p ему хватает и 8Gb. 

В Ghost Recon Breakpoint с максималками и 4К разница по среднему фреймрету между картами составляет около 5%. Godfall тоже извлёк пользу из дополнительной видеопамяти: модифицированная карта выдаёт на 10% больше FPS и куда меньше фризов и микростаттеров. 

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Подводя итоги стоит отметить, что в будущем будет выходить всё больше игр, способных полностью загрузить видеобуфер обычной RTX 3070, которого даже сейчас во многих проектах хватает впритык. Понятно, что во многих тайтлах производительность будет упираться в мощности графического чипа, но даже сегодня можно найти игры, получающие буст производительности от дополнительной видеопамяти.

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