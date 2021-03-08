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Российский энтузиаст модифицировал RTX 3070, установив 16Gb видеопамяти - карта работает стабильно

Карта стабильно проходит бенчмарк 3DMark Time Spy.
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Отечественный моддер VIK-on приобрёл широкую известность после своего видео с апгрейдом видеокарты RTX 2070. Тогда он установил в графический адаптер 16ГБ памяти GDDR6 и даже смог запустить его и пройти тест 3DMark TimeSpy, но при сбосе нагрузки модифицированная карта переставала давать изображение, да и её результаты в бенчмарке оказались ниже, чем у обычной версии на 8Gb. 

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Теперь же он решил повторить свой эксперимент с более новой RTX 3070 в версии Palit GamingPro. Им была произведена замена стандартных модулей памяти GDDR6 объемом 1 ГБ на восемь модулей ёмкостью по 2 ГБ каждый. Далее моддер сумел перенастроить конфигурационные резисторы таким образом, чтобы карта смогла различать новый объём VRAM.
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Первые тесты модифицированной RTX 3070 обернулись неудачей: адаптер работал нестабильно и выдавал крайне посредственную производительность в бенчмарке 3DMark Time Spy. Однако в последующем видео VIK-on нашёл решение проблем с вылетами карты.

Для этого он поставил лок частот GPU через утилиту EVGA Precision, что полностью стабилизировало работу видеокарты. Дальнейшие тесты в бенчмарках показали улучшение производительности: в 3DMark Time Spy карта набрала 13783 балла, а Unigine Superposition 8K Optimized - 4914 баллов. Оба результата выше, чем у референсной модели RTX 3070 Founders Edition.

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