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AMD не планируют ограничивать майнинг в картах RDNA2 и не видят проблем в подобном использовании GPU

Красная команда не пойдёт по пути Nvidia.
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С недавних пор компания Nvidia придерживается политики разделения видеокарт на игровые и майнерские, добавляя ограничитель хешрейта Ethereum в модели для геймеров. Первым примером подобного подхода стала RTX 3060, однако в дальнейшем блокировка добычи криптовалют распространится на все новые модели актуальной линейки. 

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В свете этих событий у многих геймеров возник вопрос:  пойдёт ли AMD по схожему пути? И в беседе с журналистами издания PC Gamer менеджер по продукту AMD сообщил, что компания не будет ограничивать какие бы то ни было рабочие нагрузки (включая майнинг) на видеокартах семейства RDNA2. Но вместе с тем представитель компании отметил, что архитектурные особенности RDNA2 с Infinity Cache и меньшей шириной шины памяти делают эти видеокарты не самым лучшим решением для майнинга криптовалют. 

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Все эти особенности разрабатывались с целью достичь наибольшей производительности в играх, в то время как для майнинга Ethereum требуется максимально высокая пропускная способность памяти. В результате новая Radeon RX 6700 XT по показателям хешрейта на алгоритме Ethash (43-47 Mh/s) не не смогла догнать даже более дешёвую RTX 3060, разблокированную при помощи драйвера для разработчиков.


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