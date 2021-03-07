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Ethereum оправился от падения и прибавил 25% к стоимости за неделю - доходы майнеров вновь возросли

У майнеров ещё будет возможность заработать до снижения доходности.
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Коррекция рынка криптовалют понемногу подходит к концу. Bitcoin пытается закрепится над психологической отметкой в 50 000$ за 1 BTC, а Ethereum несколько раз протестировал уровень сопротивления 1300$ и отскочил от него, прибавив более 25% стоимости за неделю. 

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Особенно позитивно на рост котировок монеты повлияло решение разработчиков включить снижающий комиссионные отчисления майнерам апдейт EIP-1559 в грядущий июньский хардфорк London. Ожидается, что это действие сократит доходы майнеров примерно на 25-50%, а сжигание большей части комиссий за переводы снизит общее количество монет, повысив тем самым их ценность.

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Таким образом, текущий рост цены криптовалюты может частично компенсировать потери майнеров от введения в строй EIP-1559. Доходность майнинга вновь возросла, но сроки окупаемости видеокарт с завышенными ценами всё ещё далеки от февральских 6-7 месяцев. Большинство популярных видеокарт линейки RTX 3000 имеют сроки окупаемости в районе 11-12 месяцев. Если рост курса Эфира продолжится, то эти карты вполне могут отбить свою стоимость до полного перехода сети на алгоритм PoS в рамках Ethereum 2.0 осенью этого года. 

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