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Падение рынка криптовалют не затронуло Cardano - цена альткоина всего за сутки взлетела на 35%

Пока курсы Bitcoin и Ethereum испытывают болезненную коррекцию Cardano становится третьей криптовалютой по капитализации.
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Накрывшая криптовалютный рынок масштабная коррекция довольно сильно ударила по курсам ключевых цифровых активов из топ-20 CoinMarketCap. Bitcoin и Ethereum потеряли 16% и 25% своей стоимости соответственно, а потери других альткоинов достигали 30%. Однако одна криптовалюта не только никак не пострадала от падения рынка, но и наоборот, существенно прибавила в цене. 

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Всего за сутки стоимость Cardano взлетела более чем на 35%: ещё в пятницу 26 февраля одна монета ADA стоила меньше доллара, а к вечеру 27 февраля данный актив торговался на уровне в 1.42$ за монету. Это позволило Cardano увеличить капитализацию до 43 миллиардов долларов и занять третью строчку в рейтингах CoinMarketCap и CoinGecko.

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Подобный рост стал возможен благодаря скорому запуску хард-форка Mary, повышающего функциональность сети. Кроме того, разработчики представили специализированный язык программирования Glow, необходимый для упрощения создания и развёртывания смарт-контрактов на блокчейне Cardano. Другим немаловажным фактором роста можно назвать интерес к криптовалюте со стороны крупных инвесторов: фонд из Дубая FD7 Ventures продал Биткоины на сумму в 750 миллионов долларов, чтобы купить на эти деньги Cardano.

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