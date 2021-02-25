Игровые возможности RTX 3060 разочаровывают - всего на 7% быстрее RTX 2060S в тесте Tom's Hardware
На бумаге релиз RTX 3060 выглядит чрезвычайно привлекательно: новые технологии и отличный уровень производительности по рекомендованной цене всего в 329 долларов. Однако реалии 2021 года таковы, что большую часть партии RTX 3060 ещё до официального выхода раскупили майнеры, а единственным способом разжиться новинкой для простых смертных является покупка у скальперов с Авито по безумным ценам в 80-100 тысяч рублей.
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Ограничение производительности в майнинге Эфира не помогло: шахтёры попросту переключились на добычу других криптовалют. Но бум майнинга рано или поздно закончится, а цены на GPU стабилизируются. И тогда на первый план выйдет именно игровая производительность данной карты. Авторы издания Tom's Hardware протестировали новинку в 13 актуальных играх в разрешениях 1080p и 1440p с максимальными настройками графики.
Тестовый стенд состоял из процессора Intel Core i9-9900K, материнской платы MSI MEG Z390 Ace и 32Gb ОЗУ Corsair DDR4-3200 CL16. Сама карта представлена в исполнении EVGA GeForce RTX 3060 XC. В тесте она использовалась в двух режимах: заводской сток и разгон +200 МГц для GPU и +1000 МГц для памяти.
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Результаты тестирования оказались довольно неоднозначны: без разгона RTX 3060 во многих играх почти сравнивается со своим прямым предшественником RTX 2060 Super. Такие тайтлы как, Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3 и Final Fantasy 14 не получат никакого буста производительности от смены одной карты на другую. В остальных 10 играх разница между ними будет всего 5-10%. Средний отрыв RTX 3060 от 2060S по результатам тестирования 13 игр составил 7%.
С разгоном данный графический адаптер выглядит уже более убедительно и даже приближается по уровню производительности к RTX 2070 Super. Но стоит отметить, что карты предыдущего поколения тоже можно разогнать, что также увеличит их показатели на 5-10%. Из всего этого напрашивается следующий вывод: обычным геймерам не стоило продавать свои видеокарты серии RTX 2000 после анонса новинок на архитектуре Ampere.
Реальный прирост быстродействия в среднеценовом и бюджетном сегменте оказался весьма скромным, а цены существенно возросли из-за бума майнинга, что не позволило многим игрокам приобрести замену. В итоге любители продавать старые карты после анонса новых оказались в весьма незавидной ситуации.
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