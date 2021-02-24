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Взломов игр с защитой Denuvo больше не будет - хакер EMPRESS сообщила о своём аресте

По словам хакерши, её данные были слиты в полицию недоброжелателями.
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Антипиратская защита Denuvo долгое время считалась в сообществе хакеров неприступной. Однако один таинственный взломщик под псевдонимом C000005 (позже объявивший себя  девушкой-хакером под ником EMPRESS) убедительно доказал пиратской сцене ошибочность такого мнения. 

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Взломы таких игр как Planet Zoo, Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 11, Anno 1800 и Total War: Three Kingdoms сделали EMPRESS весьма популярной персоной среди сообщества интернет-пиратов. Последним её крупным релизом  стал crack-файл для свежего ролевого экшена Immortals: Fenyx Rising.

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Однако вчера в тематическом сабреддите CrackWatch EMPRESS сообщила о своём аресте. По её словам, данные о ней были слиты в правоохранительные органы известным автором репаков fitgirl. Справедливости ради стоит отметить, что большинство участников r/ CrackWatch усомнились в правдивости данного сообщения, ведь в случае реального ареста полицейские бы сразу изъяли всю доступную технику и не дали бы задержанному возможности написать пост на Reddit. 

Реальной причиной ухода EMPRESS сочли многочисленные конфликты с другими членами пиратской сцены. Хакер не желала делится славой с создателями репаков и намеренно занижала скорость скачивания собственного репака Immortals Fenyx Rising для того, чтобы никто другой не смог присвоить Crack-файл раньше времени. Подобное поведение вызвало скандал и массовое осуждение со стороны многих участников сообщества.

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