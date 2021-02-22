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В октябре 2020 года хакеры сумели совершить целую серию успешных взломов игр, защищённых ненавистной геймерам DRM Denuvo. После этих событий представители пиратской сцены на некоторое время успокоились, прекратив выкладывать новые Crack-файлы.

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Однако несколько недель назад хакер Empress сообщила о ведении работ над взломом свежего ролевого экшена Immortals: Fenyx Rising от студии Ubisoft Quebec. Сегодня же стало известно об удачном обходе системы DRM в этой игре. В NFO-файле хакер поблагодарила сообщество за поддержку и в очередной раз высказала крайне негативное мнение об игровых компаниях, которые используют системы антипиратской защиты.

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Кроме этого она сообщила о присоединении к её команде другого хакера под псевдонимом Mr_Goldberg, который поможет совершать взломы ещё оперативнее. Игра была защищена связкой Denuvo v10, UMProtect и Uplay R2, которые также используются другом крупном блокбастере от Ubisoft - Assassin’s Creed Valhalla. Исходя из этого можно предположить, что следующей целью хакеров станет именно эта игра.



