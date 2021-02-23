Коррекция курсов Ethereum и Bitcoin принесла доверчивым инвесторам убытки на 4 миллиарда долларов
Длительный рост курсов ключевых криптовалют серьёзно притупил бдительность большого количества частных инвесторов. Особенно сильно это сказалось на любителях торговать фьючерсами на Bitcoin и Ethereum с кредитным плечом, которые открыли огромное количество длинных позиций в этих активах после преодоления Биткоином отметки в 55 000$.
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Но в этот раз вера в бесконечное продолжение роста подвела их: после достижения уровня в 58 000$ курс первой криптовалюты резко обвалился, в моменте опускаясь до 48 000$ за 1 BTC. В результате объем принудительных ликвидаций длинных позиций по криптовалютным фьючерсам за 22 февраля составил рекордные 4 миллиарда долларов США.
Самые большие потери понесли любители биткоин-фьючерсов, потерявшие 1.9 миллиардов долларов. Ещё 943 миллиона утратили держатели длинных позиций по Эфиру, а оставшийся миллиард потерь разделили между собой другие популярные криптовалюты. Стоит отметить, что в текущем году это далеко не первый случай серьёзных убытков у трейдеров, предпочитающих маржинальную торговлю криптодеривативами. Всего неделю назад коррекция курсов валют привела к потере инвесторами почти 2 миллиардов долларов.
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