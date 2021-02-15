Криптовалютные трейдеры потеряли 2 миллиарда долларов из-за коррекции курсов Ethereum и Bitcoin
14 февраля первая криптовалюта установила новый исторический рекорд стоимости на отметке в 49 707$. Приближение к психологически важному уровню в 50 000$ за монету пробудило у многих неопытных трейдеров ощущение упущенной выгоды и побудило открыть длинные позиции в Bitcoin, за что большинство из них тут же поплатилось.
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Уже к утру 15 февраля стоимость валюты резко упала, откатившись к уровню в 46 000$ за 1 BTC, а множество длинных маржинальных позиций были подвергнуты ликвидации. Согласно данным ByBit, всего за сутки неудачливые трейдеры понесли убытков на сумму в 1,89 миллиардов долларов США. Сильнее всего пострадали держатели Ethereum и Bitcoin, потерявшие 330 и 580 миллионов долларов соответственно.
Более 90 миллионов убытков пришлось на длинные позиции в XRP, а EOS, Litecoin и Cardano принесли по 60 миллионов убытков доверчивым инвесторам. Стоит отметить, что маржинальная торговля с кредитным плечом больше напоминает игру в казино, нежели разумные инвестиции, и уже не первый раз за этот год приносит трейдерам колоссальные убытки при коррекции курса Биткоина.
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