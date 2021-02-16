Снижение курса Bitcoin не испугало инвесторов - рынок вернулся к индексу экстремальной жадности
Привлекательность криптовалют в глазах неопытных инвесторов не способны пошатнуть даже недавние события с коррекцией курсов Bitcoin и Ethereum и потерей почти 2 миллиардов долларов на длинных маржинальных позициях.
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Популярный индикатор аналитического портала Alternative.me, носящий название "Индекс страха и жадности", вновь показал возврат рынка к фазе абсолютно неконтролируемой экстремальной жадности. Данный инструмент создан для анализа состояния криптовалютного рынка на основе множества факторов, таких как стабильность цен, события на биржах, упоминания в СМИ, интерес в социальных сетях и данные Google Trends.
Важно отметить, что в последний раз жадность сменялась страхом во время коррекции 21-22 января, когда курс первой криптовалюты всего за сутки просел с 35 до 29 тысяч долларов за 1 BTC. Перед этим инвесторы почти 2 месяца находились в состоянии алчности.
Особенно примечательным в этой ситуации является прогноз аналитиков финансового тяжеловеса JPMorgan, которые заявляют, что не видят серьёзных причин для отката стоимости популярных цифровых валют. Нынешнее же положение дел может говорить о крайней степени беспечности инвесторов и полной их уверенности в том, что ралли на рынке криповалют не закончится никогда.
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