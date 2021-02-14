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Европейские магазины взвинтили стоимость бюджетной RTX 3060 выше рекомендованной цены RTX 3080

За новинку требуют безумные 853$.
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Грядущая видеокарта среднего ценового сегмента NVIDIA RTX 3060 на бумаге выглядит отличным предложением: при рекомендованной стоимости всего в 329 долларов США она предлагает пользователю солидный уровень производительности наравне с RTX 2080. Но бум майнинга как всегда вносит свои коррективы и покупка данных графических адаптеров по рекомендованным ценам становиться абсолютно нереальной задачей.

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Издание videocardz.com обратило внимание на сайты крупных европейских розничных продавцов, которые отменяют предварительные заказы пользователей по рекомендованной стоимости и выставляют новые цены, которые значительно превышают MSRP. 
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Известная торговая сеть Proshop подняла цены до огромных 499 евро за карту, а в магазине PCDiga ценники некоторых моделей и вовсе могут достигать безумных 699 евро (847$), что превышает MSRP большинства старших моделей. Стоит напомнить, что рекомендованная цена флагманской видеокарты RTX 3080 установлена на уровне в 699 долларов США.

При этом майнеры будут сметать графические адаптеры с полок даже по таким завышенным ценам, а сама Nvidia не сильно заинтересована в исправлении текущей ситуации, ведь покупающие по несколько карт в одни руки шахтёры приносят компании куда больше прибыли, чем обычные геймеры.

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