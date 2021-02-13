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Многие криптоэнтузиасты и инвесторы уверенны в полной безопасности и абсолютной нерушимости алгоритмов криптографического шифрования, лежащих в основе популярных криптовалют. Но эта точка зрения может оказаться ошибочной, ведь уже сейчас в мире существуют технологии, способные поставить под угрозу само существование молодой отрасли.

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Квантовые компьютеры способны обрабатывать информацию со скоростью в сотни тысяч раз быстрее современных суперкомпьютеров, что является серьёзной угрозой для многих распространённых методов шифрования данных.

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Швейцарская компания Terra Quantum AG на днях заявила о своём прорывном открытии в области систем шифрования. При помощи квантового компьютера учёным удалось найти уязвимости в симметричных в методах шифрования данных, среди которых числится весьма распространённый алгоритм Advanced Encryption Standard (AES). На данный момент детали исследования обнародованы не были, но эксперты сходятся во мнении, что подобные открытия угрожают безопасности данных и учёным уже сейчас стоит искать эффективные решения в области посквантовой криптографии.

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И хотя AES не используется в блокчейнах популярных криптовалют, опасность для мира цифровых финансов всё-равно существует, ведь огромные вычислительные мощности квантовых компьютеров можно будет использовать доя поиска изъянов в алгоритмах конкретных валют, а также для захвата контроля над сетью криптовалюты и проведения атаки 51%.

При этом, квантовые компьютеры не являются неизведанными технологиями далёкого будущего. Они плотно войдут в нашу жизнь уже в текущем десятилетии, ведь IBM уже анонсировала первый в мире коммерческий квантовый компьютер для персонального использования.



