Власти Абхазии хотят ввести уголовную ответственность за майнинг криптовалют
Власти Абхазии продолжают в спешном порядке бороться с коллапсом своей отрасли электроэнергетики. Из-за популярности региона среди майнеров криптовалют в республике существенно возросло суточное потребление электроэнергии, достигнув рекордных 11,8 млн кВт·ч. При этом стоит отметить, что собственных мощностей региона не хватит для обеспечения подобного уровня потребления, а избежать дефицита удалось только благодаря транзиту электричества из РФ.
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На этом фоне президент Абхазии Аслан Бжания продолжает ужесточать меры наказания для электронных шахтёров. Сам майнинг оказался в республике вне закона ещё в конце 2020 года, а сейчас в парламент попал свежий пакет законопроектов, включающих не только штрафы и конфискацию оборудования, но и возможность привлечения нарушителей закона к уголовной ответственности.
Кроме того, правоохранительные органы республики продолжают свою работу, направленную на выявление и прекращение незаконной деятельности граждан по добыче цифровых активов. Результатом их трудов стало снижение суточного потребления электроэнергии до 9,8 млн кВт·ч, что соответствует нормам 2019 года.
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