Акции близкой к разорению GameStop обошли по объемам торговли таких гигантов как AMD, Apple и Tesla
Наши читатели уже имели возможность ознакомиться с невероятной историей увеличения цены акций близкого к банкротству игрового ритейлера GameStop на 1500% в течении всего 6 месяцев, в результате чего они отобрали звания самого прибыльного актива 2020 года у Bitcoin и Ethereum.
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Теперь же эта история получила довольно неожиданное продолжение. Многие аналитики ещё в начале 2021 года предрекали акциям скорое падение и последующее сдувание данного финансового пузыря, но вопреки всем прогнозам ажиотаж вокруг этого актива вышел на совершенно иной уровень, привлекая ещё больше инвесторов покупать $GME.
В итоге 26 января в ходе торгов на Нью-йоркской фондовой бирже объем сделок с акциями GameStop установил новый исторический рекорд в 20 миллиардов долларов США, обойдя по этому показателю такие гигантские компании как Apple, Microsoft, Amazon и AMD. Сами акции на момент закрытия торгов 27 января торговались на уровне в 147,98$ за штуку.
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Сами инициаторы грандиозной схемы пампа из Reddit-сообщества #wallstreetbets теперь перед собой ещё более оптимистичную цель разогнать цену актива до 1000$ за акцию.
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