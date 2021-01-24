Акции тоорговой сети GameStop за полгода выросли на 1500%, обойдя по темпам роста Bitcoin и Ethereum
В последние несколько дней на Нью-йоркской фондовой бирже происходили поистине исторические события, которым вполне по силам затмить колоссальный рост курсов криптовалют. Основными их героями стали несколько миллионов пользователей форума Reddit и сеть магазинов с товарами для геймеров GameStop.
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2020 год выдался для GameStop особенно трудным. Они и раньше регулярно отчитывались о рекордных убытках, а пандемия нанесла последний критический удар по и так умирающему бизнесу компании и её акции торговались на уровне исторических минимумов. В августе 2020 одну акцию $GME можно было приобрести за 4 доллара США. Аналитический ресурс Citron Research предсказал скорое банкротство GameStop и посоветовал инвесторам играть на понижение и открывать по их акциям короткие позиции.
В это же время пользователи Reddit-сообщества #wallstreetbets начинают в шутку предлагать покупку мусорного актива с целью удара по шортистам (если инвестор играет на понижение, а цена актива растёт, то это ведёт к убыткам и возможному принудительному закрытию позиции). И эти оформленные в виде мемов идеи находят широкий отклик в сообществе, в результате чего более 2 миллионов частных инвесторов начинают массово скупать акции GameStop, что ведёт к их аномальному росту. И чем больше брокеров вставали в короткие позиции по $GME, тем активнее становились участники #wallstreetbets.
В итоге эти события привели к безумному росту акций GameStop, которые на пике достигали отметки в 79.10$ за акцию. На момент закрытия торгов перед выходными акции торговались на уровне 65.01$. За 6 месяцев актив подскочил в цене более чем 1500%, обойдя по темпам роста даже самые популярные криптовалюты Bitcoin и Ethereum. Простые пользователи форума смогли обыграть профессиональных брокеров на их же поле и зафиксировать огромные прибыли.
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