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Intel наконец-то представили долгожданную графическую карту DG1 для десктопных ПК. И её спецификации совершенно не оправдали надежд фанатов компании: новинка получила 80 исполнительных блоков, 640 шейдинговых блоков, 40 текстурных блоков, тактовую частоту в районе 1700 МГц и производительность 2,17 терафлопс. В качестве видеобуфера карта получит 4 ГБ памяти LPDDR4X с шиной 128-бит и пропускной способностью 68 ГБ / с .Графический чип создаётся на базе 10-нм технологии Intel SuperFin.

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Эти характеристики примерно соответствуют морально устаревшей видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, которая имела на борту 768 шейдинговых блоков, 48 текстурных блоков и производительность FP32 в 2.138 TFLOPS.

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Сама Intel позиционирует эти графические процессоры как решения начального уровня, доступные лишь в составе готовых сборок от OEM-производителей ASUS и Colorful для крайне нетребовательных пользователей. Версия от Colorful имеет дизайн самых бюджетных затычек с пассивным охлаждением, а вариант от ASUS будет похож на стандартную видеокарту с двумя вентиляторами.

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