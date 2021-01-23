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CD Projekt RED наконец-то выпустили первый из двух обещанных больших патчей с исправлениями технических проблем игры. В версии Cyberpunk 2077 1.1 они улучшили алгоритмы использования оперативной и видеопамяти, улучшили производительность GPU и поправили проблемы с вылетами. Также была исправлена печально известная проблема с размером файла сохранения, из-за которой многие игроки лишились всего своего игрового прогресса.

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Кроме того, было внесено множество правок в различные квесты, которые ранее могли работать некорректно. Наконец, оптимизации подверглись консольные версии игры, а на PlayStation 4 поправили проблемы с вылетом в меню приставки. Полный список изменений патча можно изучить на официальном сайте разработчиков.

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Стоит отметить, что работы над доведением игры до состояния отполированного продукта продолжаются и в ближайшие месяцы стоит ждать второй большой патч с исправлениями под номером 1.2, а ближе к лету создатели Cyberpunk 2077 обещают выпустить несколько бесплатных дополнений.