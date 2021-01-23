Стали известны европейские цены видеокарт GeForce RTX 3060 6/12Gb - стоимость на уровне RTX 3070
Во время анонса видеокарт RTX 3060 NVIDIA назвала рекомендованную цену в 329 долларов США. Правда позже выяснилось, что референсных моделей в продаже не будет, как и возможности заказать графический адаптер напрямую на официальном сайте компании. Вместе с тем, истерия майнинга пока что не думает заканчиваться и продолжает оказывать своё влияние на доступность GPU в магазинах и цены на них.
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Пока что ни один магазин не объявил официальных цен на новинку, но на сайте ритейлера CCL Computers в разделе "похожие продукты" обнаружили информацию о ценах различных моделей RTX 3060 6/12Gb. И самая дешёвая модель RTX 3060 TUF от ASUS стоит 469,96 фунтов стерлингов, что значительно выше рекомендованной цены RTX 3060 (msrp 399$) и близко к уровню RTX 3070 (msrp 499$). При этом в списке есть модели, которые стоят дороже 500 фунтов стерлингов. К примеру, ASUS RTX 3060 12Gb Strix Edition оценивают уже в 516£.
Впрочем, не стоит исключать и той возможности, что к реальному старту продаж цены будут скорректированы. На это намекает тот факт, что у большинства моделей в ценнике значится сумма в 499£, которая выглядит как временная заглушка. Но вместе с тем стоит отметить, что пока бум майнинга не закончится, нормальных цен на видеокарты мы не увидим.
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