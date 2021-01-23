Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Во время анонса видеокарт RTX 3060 NVIDIA назвала рекомендованную цену в 329 долларов США. Правда позже выяснилось, что референсных моделей в продаже не будет, как и возможности заказать графический адаптер напрямую на официальном сайте компании. Вместе с тем, истерия майнинга пока что не думает заканчиваться и продолжает оказывать своё влияние на доступность GPU в магазинах и цены на них.

реклама

Пока что ни один магазин не объявил официальных цен на новинку, но на сайте ритейлера CCL Computers в разделе "похожие продукты" обнаружили информацию о ценах различных моделей RTX 3060 6/12Gb. И самая дешёвая модель RTX 3060 TUF от ASUS стоит 469,96 фунтов стерлингов, что значительно выше рекомендованной цены RTX 3060 (msrp 399$) и близко к уровню RTX 3070 (msrp 499$). При этом в списке есть модели, которые стоят дороже 500 фунтов стерлингов. К примеру, ASUS RTX 3060 12Gb Strix Edition оценивают уже в 516£.



анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3070 в Compeo.ru Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Успей купить RTX 3070 до подорожания Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Впрочем, не стоит исключать и той возможности, что к реальному старту продаж цены будут скорректированы. На это намекает тот факт, что у большинства моделей в ценнике значится сумма в 499£, которая выглядит как временная заглушка. Но вместе с тем стоит отметить, что пока бум майнинга не закончится, нормальных цен на видеокарты мы не увидим.