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Начавшаяся на прошлой неделе крупномасштабная коррекция курса Ethereum подошла к концу. Напомним, что 11 января всего за сутки стоимость второй по популярности криптовалюты обвалилась почти на 30%. Теперь же актив полностью отыграл все свои потери и закрепился выше отметки в 1300$, продолжая уверенный рост.

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А вот у первой криптовалюты пока что не получилось вернуться к своим историческим максимумам. На данный момент Bitcoin торгуется на уровне 35 500$ за 1 BTC. При этом, объем транзакций в сети Ethereum бьёт исторические рекорды, достигнув значения в 12 миллиардов долларов США в сутки и опередив Bitcoin по этому показателю на 3 миллиарда долларов. На этом фоне многие аналитики предрекают активу дальнейший рост.

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Подорожание Ethereum вернуло максимальную рентабельность домашнему майингу на пользовательских GPU. В настоящий момент сроки окупаемости большинства популярных видеокарт вновь составляют 5-6 месяцев. Проблема же заключается в почти полном отсутствии графических адаптеров в свободной продаже и завышенных ценах на остатки.