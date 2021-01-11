Курс Ethereum всего за сутки обрушился на 30% - майнеры-новички терпят огромные убытки
На рынок криптовалют пришла ожидаемая коррекция. Курс второй по популярности криптовалюты Ethereum всего за 24 часа потерял почти 30% своей стоимости, упав с отметки в 1350$ до 915$. При этом падение пока ещё не окончено. и многие аналитики предсказывают дальнейшее снижение стоимости актива. Вниз идёт и курс Bitcoin. Главная криптовалюта всего за пару дней потеряла в цене более 10 000$.
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Больше всего эта ситуация ударила по майнерам-новичкам, которые решили зайти на рынок при самом пике цен на криптовалюту и для этого покупали видеокарты по завышенным ценам. Подобный азарт поставил их в весьма незавидную ситуацию. Всего за сутки доход от видеокарт сократился на треть, а сроки окупаемости возросли с 5-6 месяцев до 8-9. При этом стоит отметить, что многие из новичков брали новые фермы в кредит, надеясь расплатиться по процентам доходами от майнинга.
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Вместе с тем, эти события являются отличной новостью для ПК-геймеров. В случае дальнейшего снижения цены Ethereum многие майнеры могут не выдержать нервного напряжения и начнут распродавать ранее купленные видеокарты с солидным дисконтом.
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