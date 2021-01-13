Micrisoft выпустила январское обновление Windows 10 - исправлено несколько критических уязвимостей
Microsoft только что начала выпуск январского обновления для Windows 10 KB4598242, которое продвинет вашу систему до Build 19042.746 для версии 20H2 и Build 19041.746 для версии 2004. Данный патч уже доступен всем желающим через Центр обновления Windows или Windows Service for Business для корпоративных клиентов. Также обновление можно скачать, воспользовавшись прямой ссылкой.
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В новом билде операционной системы было закрыто множество различных критических уязвимостей. В частности были исправлены проблемы с безопасностью игровых контроллеров, клавиатур, мышей, принтеров и внешних камер. Также была устранена проблема уязвимости безопасности с серверами интрасети на основе HTTPS. Теперь серверы интрасети на основе HTTPS по умолчанию не могут использовать прокси пользователя для обнаружения обновлений, а сканирование с их использованием завершиться ошибкой.
Кроме того, были внесены правки безопасности для ядра Windows, платформы приложений Windows, Windows Media, Windows Cryptography, Windows Virtualization и служб гибридного хранилища Windows.
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