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Сегодня прошла пресс-конференция NVIDIA в рамках выставки CES 2021, где компания официально анонсировала свою новую Mid-end видеокарту GeForce RTX 3060 12 ГБ. Она должна стать самой доступной картой на базе архитектуры Ampere со стоимостью в 329 долларов США.

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Данный графический адаптер должен стать наиболее массовым GPU в сегменте производительных решений до 500$. В основе RTX 3060 12Gb лежит графический чип GA106 с 3584 ядра CUDA и 112 блоками наложения текстур, способный демонстрировать 13 TFLOPS производительности fp32. Также, по заявлениям Nvidia данная карта имеет 25 TFLOPS производительности RT-ядер и 101 TFLOPS производительности тензорных ядер.

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В качестве видеобуфера RTX 3060 получит 12 ГБ памяти GDDR6 с шиной 192 бит с пропускной способностью 408 ГБ/с, что на 100 ГБ/с выше чем у предшественника в лице RTX 2060 при вдвое большем объёме VRAM у новинки.

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RTX 3060 12Gb поступит в продажу уже в конце февраля текущего года и составит конкуренцию младшим моделям Radeon 6000, показанным сегодня на конференции AMD.



