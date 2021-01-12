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Сегодня состоялась конференция AMD в рамках выставки CES 2021, на которой глава компании Лиза Су впервые продемонстрировала публике внешний вид ожидаемых младших моделей видеокарт линейки Radeon RX 6000.Эти видеокарты будут основаны на всё той же новейшей архитектуре RDNA2 и будут представлены в вариантах с одним и двумя вентиляторами.

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Модель Radeon RX 6700 XT получит референсное исполнение с двумя вентиляторами и будет иметь на борту графический чип Navi 22, 40 вычислительных блоков и 2560 потоковых процессоров, а также 12 ГБ памяти GDDR6. Более дешевая версия RX 6700 получит урезанную версию чипа Navi 22 XL. Данная карта будет ориентироваться на розничный сегмент дешевле 500$ и заменит собой Radeon RX 5700 XT. Согласно слухам, релиз данного графического адаптера состоится в марте 2021 года.

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Исполнение с одним вентилятором скорее всего относится к видеокарте Radeon RX 6500 и получит чип Navi 23. Точных данных о сроках выхода продуктов на рынок компания не предоставила, но подтвердила, что релиз состоится в первой половине 2021 года