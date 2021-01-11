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Широко известный в кругах любителей компьютерного железа энтузиаст-оверклокер 1usmus совершил весьма занимательное открытие во время разработки свежей версии своей утилиты Clock Tuner for Ryzen 2.0. Он обнаружил, что некоторые процессоры линейки Ryzen 5000 имеют на борту сразу два блока CCD с физическими ядрами вместо заявленного одного.

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Более того, при помощи своей утилиты он даже смог обнаружить дополнительные данные мониторинга, которые обычно не отображаются у процессоров с одним блоком CCD. но самое интересное во всей этой истории то, что изначально заблокированный второй CCD не является полностью мёртвым. На него продолжает поступать питание, а мониторинг время от времени регистрирует увеличение частот до 550 МГц.



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Вполне возможно, что попавший в руки 1usmus Ryzen 5600X изначально должен был стать старшей моделью Ryzen 5900X с вдвое большим количеством ядер и потоков, но не смог пройти отбор, недобрав показателей по частотам и стабильности работы. В результате лишний CCD был полностью заблокирован, а CPU был превращён в более бюджетную модель.

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Любителей оверклокинга же наверняка интересует вопрос: можно ли разблокировать второй CCD и превратить 5600Х в 5900Х, а 5800Х в 5950Х как во времена Athlon II X3 и Phenom II X3? Игорь Валоссек с портала Igor's Lab считает такой сценарий маловероятным, так как современная AMD вряд ли понизила бы процессор в звании без существенной на то причины.

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