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В последние месяцы процессоры AMD смогли почти полностью захватить рынок десктопных CPU. Но подобная доминация над Intel отразилась и на ценах всей продукции семейства Ryzen. Цены выросли даже на чуть более старые процессоры Ryzen 3000 на базе архитектуры Zen2 и всего пару месяцев назад средний ценник на мощный и производительный 8-ядерник Ryzen 7 3700X находился на уровне в 30 тысяч рублей (данные Яндекс Маркета).

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Но сейчас цены на него поползли вниз, упав до 28 тысяч. Это всё ещё многовато, но прижелании можно найти и более выгодное предложение. Например в официальном магазине Ситилинка на Tmall этот CPU можно приобрести за 26 990 рублей, а применив праздничный промокод CTL1500 цену можно сбросить уже до 25 490 рублей.

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За эти деньги вы получите 8 ядер/16 потоков на частоте в 3.6 GHz с возможностью буста до 4.4 GHz, 32 МБ кэша L3 и TDP 65 Вт. Это один из самых сбалансированных процессоров на рынке, равно хорошо показывающий себя как в рабочих, так и в игровых нагрузках.