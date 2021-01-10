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AMD продолжает ударными темпами отвоёвывать у Intel позиции на рынке центральных процессоров для десктопных ПК. По данным немецкого магазина Mindfactory, являющегося одним из крупнейших европейских ритейлеров, в декабре 2020 года расклад сил в этом сегменте явно пошатнулся в пользу красной команды.

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Всего магазин реализовал 40 тысяч настольных CPU, из которых 35 тысяч оказались продукцией AMD.При этом большая часть продаж приходится на новые процессоры линеек Ryzen 5000 и Ryzen 3000. А вот сегодняшнее состояние Intel выглядит крайне плачевно: поколения Coffee Lake Refresh и Comet Lake стремительно теряют популярность и с трудом набирают лишь 17% от общего числа продаж, в то время как остальные 83% теперь принадлежат AMD.

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.Доля доходов красной команды оказалась и того выше: 86% против 14% у Intel. Один только немецкий рынок принёс компании около 12 миллионов евро. В топ-3 процессоров по продажам вошли 8-ядерный Ryzen 7 3700X, более свежий и мощный 6-ядерник Ryzen 5 5600X и народный любимец Ryzen 5 3600. Продукция от Intel не попала даже в первую десятку.

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