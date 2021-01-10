Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD доминирует на европейсоком рынке CPU - на процессоры Ryzen приходится более 80% продаж

AMD доминирует на рынке CPU Германии - 35 000 проданных Ryzen против 5000 Intel Core за декабрь
[ ] для раздела Блоги
+
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

AMD продолжает ударными темпами отвоёвывать у Intel позиции на рынке центральных процессоров для десктопных ПК. По данным немецкого магазина Mindfactory, являющегося  одним из крупнейших европейских ритейлеров, в декабре 2020 года расклад сил в этом сегменте явно пошатнулся в пользу красной команды. 

реклама

Всего магазин реализовал 40 тысяч настольных CPU, из которых 35 тысяч оказались продукцией AMD.При этом большая часть продаж приходится на новые процессоры линеек Ryzen 5000  и Ryzen 3000. А вот сегодняшнее состояние Intel выглядит крайне плачевно: поколения  Coffee Lake Refresh и Comet Lake стремительно теряют популярность и с трудом набирают лишь 17% от общего числа продаж, в то время как остальные 83% теперь принадлежат AMD.

анонсы и реклама
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену
RTX 3070 - более 10 видов в XPERT.RU
Море 3060Ti по лучшим ценам в XPERT.RU
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

.Доля доходов красной команды оказалась и того выше: 86% против 14% у Intel. Один только немецкий рынок принёс компании около 12 миллионов евро. В топ-3 процессоров по продажам вошли 8-ядерный Ryzen 7 3700X, более свежий и мощный 6-ядерник Ryzen 5 5600X и народный любимец Ryzen 5 3600. Продукция от Intel не попала даже в первую десятку.

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ryzen
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Intel NUC 9 Extreme Kit NUC9i7QNX (BXNUC9I7QNX1)
18
Battlefield V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
15
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
67
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
25
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Pro 15 UX535L
3
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
42
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B550-Plus
13
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх F1 2018 и F1 2019
5
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
25
Battlefield 1: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
7

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 98
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 27
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 25
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 42
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 67
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi завершила жизненный цикл 21 смартфона 2018-2020-х годов – российская MIUI 12 отменяется
34
14 старых флагманов Huawei и Honor получили официальную стабильную прошивку EMUI 11
11
Продажи видеокарт AMD Radeon упали на 50% – доступных предложений нет, а рынок захватила NVIDIA
240
Новая модификация для Cyberpunk 2077 позволяет существенно уменьшить количество случайных багов
16
NVIDIA просит пользователей обновить драйвера видеокарт – найдено несколько критических уязвимостей
49
Видеокарты AMD подорожали в 2.5 раза и пропали из магазинов РФ – майнеры купили даже бюджетные GPU
104
14 января в Epic Games Store стартует бесплатная раздача одной из лучших игр серии Star Wars
7
Forbes: Илон Маск не самый богатый человек мира
23
Xiaomi Mi 11 разломился пополам в тесте на прочность
13
GTA 6 находится на стадии раннего тестирования – элементы игры замечены в других играх Rockstar
12
Производительность PlayStation 5 равняется среднему ПК 5-летней давности или видеокарте GTX 1070 Ti
106
Xiaomi Redmi 9T представлен официально: Snapdragon 662, NFC и АКБ на 6000 мА*ч за 169 евро
1
Лучшая конфигурация майнинг фермы по версии NiceHash — доход от €1000 в месяц
80
Xiaomi Redmi Note 9T представлен официально: самый дешёвый 5G-смартфон в Европе по цене от 199 евро
5
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 12 Гбайт впервые предстала на изображении
51
Microsoft решила две критические проблемы Windows 10 – спонтанная перезагрузка и пароли в Chrome
8
Инсайдер раскрыл тактовые частоты, ТDP и позиционирование процессоров Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800
23
Масштабная многопользовательская стратегия Iron Conflict вышла в ранний доступ Steam
2
Смартфоны Xiaomi Redmi Note 9 разочаровали продажами – за 10 месяцев продано только 20 млн моделей
3
Посудомойка без необходимости подключения к водопроводу представлена суббрендом Xiaomi Viomi
22

Популярные статьи

Просчитался и неудачно продал Core i7-6400T — пришлось переходить на новую платформу
116
10 неизбитых ретро игр, в которые должен поиграть каждый уважающий себя геймер
60
Первая серьезная победа собственной архитектуры AMD: Буревестник (Thunderbird)
102
Обзор и тестирование мини-ПК Intel NUC 9 Extreme Kit NUC9i7QNX (BXNUC9I7QNX1)
18
Battlefield V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
15
Тестирование системы Xeon 1240 v3 + GTX 1070 в серии игр Sniper Elite и Splinter Cell
4
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix G G512LW-HN037 - сравнение i7-2820QM против i7-10750H
3

Сейчас обсуждают

Любимый Трудоголик
01:44
Банковские счета криптовалютчиков могут блокировать если уличат в переводах в крипту и обратно.
Видеокарты AMD подорожали в 2.5 раза и пропали из магазинов РФ – майнеры купили даже бюджетные GPU
Leh
01:44
В штатах, например, делают машины, корабли, самолеты, ракеты.
10 неизбитых ретро игр, в которые должен поиграть каждый уважающий себя геймер
Максим Романовский
01:38
Был...
Первая серьезная победа собственной архитектуры AMD: Буревестник (Thunderbird)
C0RR30N
01:36
Майнеры же тупые, обязательно накатят новые драйвера, а затем не догадаются откатить их А корпорации, такие сердобольные, делают карточки только для геймеров, а не для извлечения баснословной прибыли...
Видеокарты AMD подорожали в 2.5 раза и пропали из магазинов РФ – майнеры купили даже бюджетные GPU
regme
01:33
вылези из своего танка и посмотри зарплаты по РФ. Многим твоим согражданам на 28к нужно месяц работать.
Просчитался и неудачно продал Core i7-6400T — пришлось переходить на новую платформу
VRoman
01:30
Тут речь о 5700G
APU Ryzen 7 5700G Cezanne для настольных ПК протестирован в CPU-Z
ChAS
01:29
Только не ранее 22-23 века. И то если найдут способ уберечь себя от космической радиации и песчаных бурь.
Илон Маск решил продать всё ценности и недвижимость, планируя вложиться в марсианскую колонию
Юрка Затварницкий
01:27
мен даже в 50 лет люди называют одноклассниками людей))) а я то думал тут умнее сидят
Просчитался и неудачно продал Core i7-6400T — пришлось переходить на новую платформу
hundzintay
01:26
Нет Есть же 6900хт на полном чипе.
AMD могла выпустить Radeon RX 5900XT — инженерный образец найден и протестирован
Юрка Затварницкий
01:24
да не парься, у людей псевдодуал, на любой материнке четко указано: «Для работы в двухканальном режиме убедитесь, что в разъемах разных каналов у вас установлены модули одного типа и одинаковой емкост...
Просчитался и неудачно продал Core i7-6400T — пришлось переходить на новую платформу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем