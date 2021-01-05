Глобальное обновление Windows 10 Sun Valley кардинально поменяет интерфейс и осовременит ОС
Windows 10 за всё время своего существования получало немало критики от пользователей, направленной на спорную реализацию интерфейса. И уже давно ходили слухи о готовящемся большом обновлении под кодовым названием Sun Valley, призванным исправить все недочёты и сделать интерфейс более согласованным. Издание Windows Central сообщало о работах над апдейтом ещё в октябре прошлого года, а теперь появились первые реальные подтверждения той утечки.
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Несколько энтузиастов Windows заметили на сайте Microsoft список вакансий, из которого стало понятно о ведущейся тотальной переработке и осовременивании интерфейса операционной системы. Вакансии были оперативно удалены с сайта, но журналисты The Verge сумели сохранить данные.
Согласно этой информации ключевые изменения затронут меню «Пуск», проводник и встроенные приложения в Windows 10. Также будут переработаны различные ползунки, кнопки и прочие элементы управления. Другие важные правки призваны улучшить опыт работы в режиме планшета при использовании устройств Surface.
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Согласно описанию вакансии, изменения должны сделать Windows лучшей операционной системой для простых потребителей, а также свидетельствовать о возвращении в высшую лигу. В качестве ориентировочных сроков выхода обновления называется лето 2021 года.
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