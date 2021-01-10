Redmi Note 9 Pro ощутимо подешевел - геймерский CPU, 64 Мп камера и NFC с новогодней экономией в 10%
Redmi Note 9 Pro пополнил ассортимент модельного ряда Xiaomi весной прошлого года и должен был заменить собой крайне популярный Redmi Note 8 Pro. От своего предшественника он выгодно отличается более энергоэффективным процессором Qualcomm Snapdragon 720G с графическим ядром Adreno 618, позволяющим добиться большей производительности в игровых нагрузках.
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Если изучить динамику стоимости этого смартфона на Яндекс Маркете, то можно обнаружить, что за последний месяц его средняя цена снизилась с 23 тысяч рублей до 21 500. Но не стоит забывать про продолжающийся сезон новогодних скидок, во время которого можно найти и более интересные предложения. Так, в официальном магазине Ситилинк на Tmall данный смартфон можно приобрести за 20 490 рублей с промокодом CTL1500.
Можно конечно попробовать найти и более дешёвый вариант на aliexpress, но стоит ли ради пары тысяч рублей экономии брать на себя риски с доставкой из Китая, отсутствием гарантии и таможенными пошлинами пусть каждый решает для себя сам. Важно отметить, что при заказе с Tmall вы получаете оригинальную сертифицированную продукцию, доставка которой будет осуществляться со склада в России, а на товар будет действовать полноценная гарантия.
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