CD Projekt RED опровергли слух о полном преображении Cyberpunk 2077 с возвратом вырезанного контента
Совсем недавно по сети распространился весьма оптимистичный слух о глобальной переработке проблемной Cyberpunk 2077 в стиле No Man's Sky с возвратом вырезанного контента и исправлением всех ошибок. Слухи распространял пользователь форума Gamespot под ником JoeBuck80, представившийся анонимным разработчиком CD Projekt RED и рассказавший о грандиозных планах по преображению игры к лету 2021 года.
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Но к сожалению вся эта информация не имеет ничего общего с действительностью. Сегодня на официальном форуме CD Projekt RED реальный разработчик под ником Vattier с авторизованным и подтверждённым аккаунтом опроверг реальность всего сказанного JoeBuck80. Он заявил, что обычно представители не комментируют всевозможные фанатские слухи и домыслы, но в данном случае неправда зашла слишком далеко.
В итоге фанатам игры придётся смириться с фактом, что Cyberpunk 2077 уже не станет той игрой мечты, которую они воображали все годы разработки. Остаётся лишь надеяться, что готовящиеся обновления поправят техническую часть проекта, а дополнения расширят игровой мир и подарят геймерам новый опыт.
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