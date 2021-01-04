Разработчик CD Project Red сообщил, что реальный релиз Cyberpunk 2077 будет лишь в июне 2021 года
Довольно интересный случай произошёл на форуме Gamespot. Там объявился пользователь под ником JoeBuck80, назвавший себя анонимным разработчиком из CD Project Red, и начал делится с общественностью информацией о внутренней кухне компании и причинах, которые привели к столь проблемному запуску.
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Он заявил, что руководство студии решило пожертвовать репутацией девелоперов ради удовлетворения инвесторов, планируя в будущем поправить ситуацию патчами в стиле No Man’s Sky. В итоге это привело к шквалу критики и множеству проблем с возвратами и удалением игры из PlayStation Store. При этом, обещанные на февраль-март патчи не смогут кардинально изменить ситуацию, сосредоточившись на исправлении багов и повышении стабильности, а реально значимые апдейты игра получит лишь в июне 2021 года.
Кроме того, автор призывает игроков обращаться к руководству CD Project с требованиями вернуть в игру вырезанный контент. В качестве примера он приводит недоделанную подземную часть города, систему противостояния криминальных группировок, 50 тысяч строк диалогов и множество пошедших под нож из-за багов квестов.
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